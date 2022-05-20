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Burak Yılmaz Lille'e veda etti

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz, yarın kulüpteki son maçına çıkacağını söyledi ve hem takıma hem de taraftarlara veda mesajı yayınladı.

20 Mayıs 2022, Cuma 14:47 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz Lille'e veda etti

Milli takım kariyerini noktalayan, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından takıma ve taraftarlara veda etti. 

Adı Beşiktaş 'la anılan ve Fransız ekibindeki sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu, yarın akşam 22:00'de oynanacak Rennes maçıyla Lille veda edecek. 

Fransız ekibiyle bir şampiyonluk yaşayan ve bir de Fransa Süper Kupası'nı kazanan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: 

Yarın Lille'deki son maçım, harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım.

https://www.instagram.com/p/Cdxxw0jtZ2g/


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