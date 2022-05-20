Milli takım kariyerini noktalayan, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından takıma ve taraftarlara veda etti.

Adı Beşiktaş 'la anılan ve Fransız ekibindeki sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcu, yarın akşam 22:00'de oynanacak Rennes maçıyla Lille veda edecek.

Fransız ekibiyle bir şampiyonluk yaşayan ve bir de Fransa Süper Kupası'nı kazanan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Yarın Lille'deki son maçım, harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım.



