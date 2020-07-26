Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, transfer süreci çok kısa zamanda tamamlandı ve Lille takımı ile anlaştı. Beşiktaş'ta alacakları konusunda sıkıntı yaşayan Burak Yılmaz, Lille takımında da adeta 'feda' dedi. Beşiktaş'tan yıllık 2,7 milyon Euro kazanan Burak Yılmaz'ın Fransız kulübünde kazancı ciddi oranda değişti.

Lille takımına önemli oyuncuları katan sportif direktör Luis Campos daha önce Yusuf Yazıcı transferinde oyuncuyu ikna eden isim olmuştu. Ajansspor'un haberine göre Luis Campos’un yakın ilgisi ve sunduğu proje karşısında Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş’tan aldığı ücretin %35 daha azına yani; yıllık 1.75 milyon Euro civarında bir maaşla Lille ile anlaştığı öğrenildi.







