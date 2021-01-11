Fransa 1. Ligi Ligue 1'de A Milli Takımımız'ın tecrübeli golcüsü ve kaptanı Burak Yılmaz'ın şovu tüm hızıyla sürüyor...Kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı da bulunduran Lille'in, sahasında Nimes'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü Burak attı. 'Kral' lakaplı futbolcumuz 35 yaşında ama her maç daha da üstüne koyarak Fransızlar'ı büyülüyor. Toplamda 26 resmi maçta 11 golü bulunan Burak, son attığı golle ligde 18. sınavında 4 asistinin yanına 9. golünü ekledi. Ligue 1'de gol krallığında ilk 5 içerisinde yer alan Milli futbolcumuz, kendisinden hem yaş hem de piyasa değeri daha yüksek olan oyunculara karşı kapışıyor.

Piyasa değeri 2 milyon Euro

Ligin en çok gol atan oyuncusu; Reims'ın 24 yaşındaki Fransız forveti Boulaye Dia; 24 yaşında ve 6.5 milyon Euro, 12 golle ikinci PSG'den Kylian Mbappe 22 yaşında; 170 milyon Euro, 11 golle üçüncü Lyon'dan Memphis Depay 26 yaşında; 41 milyon Euro. Bu üçlünün ardından ise 9'ar golle 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Burak ile Lyon'dan 15 milyon Euro değerindeki 28 yaşındaki Kamerunlu Toko Ekambi geliyor.

Ligue 1'in en golcüleri ilk 5

Adı Takımı Maç Gol Asist

Boulaye Dia (Reims) 17 12 1

Kylian Mbappe (PSG) 15 12 5

Memphis Depay (Lyon) 19 11 5

BURAK YILMAZ (LİLLE) 18 9 4

Toko Ekambi (Lyon) 16 9 4





Kontratı 2022 yılında sona erecek Burak'ın takımı Lille, 39 puanla Lyon ve PSG'nin ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. (1 Euro=9 TL) Çağrı Davran