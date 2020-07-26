Burak Yılmaz: Kırgınlığım yok

Beşiktaş’tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, dün TRT Spor’da transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Lille’den gelen teklif sonrası kararı Beşiktaş Yönetimi ile birlikte aldıklarını anlattı. İndirime gitse dahi yönetimin kontratını karşılamakta sıkıntı yaşayacağını belirten Burak, “Lille’den bana teklif geldi, yönetimimizle oturduk konuştuk ve birlikte karar aldık. Alacağım paradan çok fazla indirim yapabilirdim ancak yönetimim yine de kontratımı karşılayamıyordu” ifadelerini kullandı.

‘Kötü çocuk olarak...’

Beşiktaş ile bir sorun yaşamadan ayrıldığını aktaran Yılmaz, “Giderayak ‘Kötü çocuk’ olarak gösterilmeye çalışıyorum. Beşiktaş ile maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Beşiktaş’a karşı hiçbir kırgınlığım yok hatta çok duygusal bir şekilde ayrıldık” dedi.

‘Yabancılar gidiyor ama...’

Siyah-Beyazlılar’da maddi konularla ilgili zorluk çıkarmadığını söyleyen Burak, “Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde uzun zaman para almadım ama bunun lafını hiçbir zaman yapmadım. Yabancı futbolcular parasını alamadığını gerekçe göstererek gidebiliyor fakat Türk futbolcular bunu yapmak istediğinde kadro dışı kalıyor” dedi.







