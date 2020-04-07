Beşiktaş'ta menajer Necdet Ergezen'in açıklamaları ile başlayan gerilim tırmanmaya devam ediyor… Sözleşmesi uzatılmak istenen Dorukhan Toköz'ün temsilciliğini yapan Ergezen önceki gün, "Şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak henüz bize teklif gelmedi" ifadelerini kullanmış, Beşiktaş cephesi ise bu sözleri, "Ergezen ile kimse görüşmedi" açıklamasıyla yalanlamıştı.

BURAK KAFA KARIŞTIRDI

YÖNETİM, bunun üzerine Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Rıdvan Yılmaz'dan Ergezen ile yollarını ayırmasını istedi. Burak ise Instagram hesabında, "Futbol hayatım boyunca sadece tek menajerim olmuştur. Ali Egesel ve Ogan Tarhan ikilisidir" paylaşımında bulundu. Ancak TFF'nin resmi internet sitesinde bu iki menajerin kaydı bulunmazken, golcü futbolcunun temsilcisi olarak Necdet Ergezen'in adı görünüyor.

ANTRENMAN YOK

ALMANYA'DA Schalke ve Frankfurt gibi takımların salgın ortasında antrenman sahasına yeniden dönmesinin ardından, siyahbeyazlıların da benzer yöntem uygulayacağı iddia edilmişti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş cephesi, "Ortam sıkıntılı ve herkes son derece titiz. Şu an için gündemimizde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı. (Sabah)