Fransa Ligue 1'de 2 sezon Lille forması giyen Burak Yılmaz takımından ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutmuştu. Fortuna Sittard'a transferi sonrası çalışma izni sorunu yaşayan tecrübeli golcü ilk maçını kaçırmıştı. İlk olarak Aksam.com.tr'nin duyurduğu haberde eski milli futbolcunun ligdeki kritik Ajax maçını kaçırabileceği de belirtiliyordu.

BURAK YILMAZ FORMASINA KAVUŞTU

Akşam'ın, Vi.nl'den aktardığı habere göre; Burak Yılmaz'ın yaşadığı evrak krizi çözüldü ve milli golcü Hollanda Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyebilecek. Fortuna Sittard'ın çok önemli bir katkı almayı umduğu Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına da çıktı.









Fortuna Sittard'ın VVV-Venlo ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında formasına kavuşan Burak Yılmaz, ilk mücadelesine ilk 11'de başladı.

BURAK YILMAZ'LI FORTUNA SITTARD ŞOV YAPTI

Tecrübeli golcünün ilk 11'de oyuna başladığı VVV-Venlo maçını Fortuna Sittard 6-2 gibi net bir skorlar kazandı. Burak Yılmaz ilk maçında golle buluşamasa da yeni takımındaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.