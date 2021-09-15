Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yaşadıkları kavga nedeniyle karşılıklı müşteki-sanık olarak yargılandıkları davada, Turan’a “cinsel taciz” suçundan verilen beraat kararının bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı. İstinaf Mahkemesi davada Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi gerektiğine karar verince, mahkeme 7 Nisan günü yapılan ilk duruşmada Yılmaz’a tebligat göndermişti.

TARAFLAR KATILMADI

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin katılmadı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak hakim, daha önce tanık olarak çağrılan Milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.

“MİLLİ TAKIMA SEÇİLİRSE MAHKEMEYE GELECEK”

Bunun üzerine söz alan Arda Turan’ın avukatı Şeref Dede, Burak Yılmaz’ın Fransa’da bir takımda oynadığını, Ekim ayında milli maça seçilirse Türkiye’ye geleceğini söyledi. Burak Yılmaz’ın Türkiye’ye gelmesi halinde mahkemede hazır edeceklerini söyleyen avukat Dede, mahkemeden süre istedi. Sanık avukatına tanık Yılmaz’ı hazır etmesi için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.