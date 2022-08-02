Süper Lig 'de 4 büyüklerde ve milli takımda forma giyen yıldız golcü Burak Yılmaz Hollanda'da adından söz ettirmeye başladı. Beşiktaş 'tan Lille'e transfer olan ve PSG'nin önünde yıllar sonras şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, gösterdiği performans ile hem takımını yaşıdı hem de tarih yazdı.

2+3 YILLIK İMZA

Lille'le sözleşmesi biten Burak Yılmaz sürpriz bir şekilde Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza attı. Hollanda ekibi, Burak Yılmaz ile 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İLK 11'DE ÇIKTI, GOL YAĞMURU YAŞANDI

Yeni sezon başlamasına kısa bir süre kalırken, Burak Yılmaz Hollanda ekibi Fortuna Sittard'la ilk hazırlık maçına çıktı. VVV-Venlo ile karşı karşıya gelen Sittard takımında milli golcü Burak Yılmaz ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli golcünün ilk 11'de oyuna başladığı VVV-Venlo maçını Fortuna Sittard 6-2 gibi net bir skorlar kazandı. Burak Yılmaz ilk maçında golle buluşamasa da yeni takımındaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Burak Yılmaz'ın transfer olduğu Fortuna Sittard yeni sezonu cumartesi günü oynayacağı Ajax maçıyla açıyor. Ancak deneyimli forvetin bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz net değil. Futbolcunun kendi ifadelerine bakılacak olursa, forma giymek konusunda henüz kendisini hazır hissetmiyor.

'TAKIMLA 3-4 İDMANA ÇIKTIM'

Hollanda basınına konuşan Burak Yılmaz, son şampiyonun karşısına çıkacakları mücadelenin öncesinde henüz tam olarak hazır olmadığını anlattı: "Dürüst olmak gerekirse henüz hazır değilim. Takımla birlikte 3-4 idmana çıktım. Daha önümüzde bir kaç gün var ama ben maç için hazır olmak istiyorum".

'ŞANSLISIN AJAX'

Tecrübeli futbolcunun bu açıklamaları Ajax cephesinde yankı buldu. Amsterdam ekibiyle ilgili haberler yapan Ajax ShowTime internet sitesinde oyuncunun konuşmalarının değerlendirildiği bir habere imza atıldı. 'Şanslısın Ajax' başlığıyla yayınlanan haberde oyuncunun sözleri ışığında Ajax karşısında muhtemelen forma giymeyeceği işaret edildi.

'TARAFTARA SAYGIMDAN SAHAYA ÇIKTIM'

Burak geçtiğimiz günlerde takımının Venlo ile yaptığı hazırlık maçında süre almıştı. Bu maçla ilgili olarak futbolcu "Son hazırlık maçında stada gelen taraftara saygımdan dolayı sahaya çıktım" diye konuştu.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Burak Yılmaz transferi sonrası yaptığı şu açıklamaları yapmıştı; 'Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Kulüp iddialı ve ben de gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum.'