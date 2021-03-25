Burak Yılmaz Hollanda zaferinin mimarı oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında dün akşam Hollanda’yı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibini 4-2’lik skorla devirmeyi başardı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalması sonrasında oyuna ağırlığını koyan Şenol Güneş’in öğrencileri, son bölümlerde kalesinde 2 gol görse de rakibini devirmeyi başardı. Kırmızı-Beyazlılarımız’ın kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda’ya karşı yaptığı hat-trick’le karşılaşmanın kahramanı oldu.

Klasını sonuna kadar konuşturdu

Mücadelenin 15. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla hareketlenip ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşla konuk ekip kalecisi Tim Krul’u avlayan 35 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada kazandığımız penaltı pozisyonunda da beyaz noktanın başına geçip golünü attı. Burak, mücadelenin 81. dakikasında ise frikikten attığı mükemmel golle kalitesini gösterdi. Yıldız futbolcu, Milli formayla ilk kez bir maçta 3 gol atmış oldu.

64 maçta 27. golünü attı

Hollanda karşısında çıktığı 3. maçta 5. golünü kaydeden Burak Yılmaz, 22 Mart 2019’da Arnavutluk deplasmanında kaydettiği sayının ardından tam 10 mücadele sonra skor üretmeyi başardı. A Milli Takım’da ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda’ya atan Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlı formayla 64. maçında 27 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcunun milli maçlarda 5 de asisti bulunuyor.