Burak Yılmaz, A Milli Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda’ya 6-1 mağlup olduğu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendileri için utanç verici bir gece olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki forvet, güçlü duramadıklarını ve Norveç maçına konsantre olmaları gerektiğini belirtti.

'Ne söyleyeceğimizi, nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz'

Çok farklı hedeflerle geldiklerini belirten Milli Takım 'ın kaptanı, ''Ne söyleyeceğimizi, nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız, herkesten özür dileriz.'' dedi ve ekledi:









'Şenol Güneş'e, oyunculara bunu yıkamayız'

''Ben her şeyi ödemeye hazırım. Ben de kaptanlık, abilik yapamamış olabilirim. Bir tek Şenol Güneş'e, oyunculara bunu yıkamayız.''

'Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır'

''Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim.''

''Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım. İçimizden biri gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor.''









'Kimse bize ahkam kesemez'

''Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin de adamı olmadım. Destek olan gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Kimse bize ahkam kesemez.''

'36 yaşında üst seviye oynuyorum'

''Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha önceki futbolcular 31-32 yaşında bıraktıysa bu benim sorunum değil. Ben kendime bakıyorum ve 36 yaşında üst seviye oynuyorum. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor.''





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'Bu terbiyesizliktir!'

''Daha o top fileye girmeden 'Şenol Güneş istifa' diye bağırıyorlarsa bu terbiyesizliktir. Hele kendi içimizdeki insanlar tweet atıyorsa bu daha büyük terbiyesizlik. Kimse selam vermezken dertlerini dinliyorduk iş bulunca çatır çatır arkamızdan vururlar.''