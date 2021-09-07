A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 6. maçını Hollanda ile deplasmanda yapacak. Grubunda 11 puanla zirvede yer alan Şenol Güneş'in öğrencileri belki de en kritik maçını Hollanda ile oynayacak. Hollanda ise 10 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Louis van Gaal'in göreve gelmesinin ardından Hollanda son maçında Karadağ karşısında 4-0 galip geldi.









İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 4-2 kazanan Millilerde ön plana çıkan isim hat-trick yapan Burak Yılmaz olmuştu. Diğer golü ise Hakan Çalhanoğlu kaydetmişti.

Amsterdam'da gol attı, yenilmedik

Burak Yılmaz aynı zamanda Amsterdam'da oynanan son maçta da Hollanda'ya gol atmış ve mücadele 1-1 bitmişti. 28 Mart 2015 tarihinde Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Hollanda beraberlik golünü 90.dakikada atmış, A Milli Takım başarılı bir performans sergilemişti. Futbolculuğunda Hollanda ile hiç oynamayan Şenol Güneş ise A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 3. kez Hollanda maçına çıkacak. 28 Şubat 2001’de Amsterdam’daki özel maç 0-0 sona ererken, diğer maçı Mart 2021’de 4-2 kazandık.

En çok Hollanda'ya gol attı

Kazanmak kadar kaybetmemenin de önemli olduğu maçta en büyük kozumuz Burak olacak. Golcü oyuncu Milli Takım'da en çok Portakallara gol attı. Kariyeri boyunca A Milli forma altında 29 gole imza atan Burak Yılmaz, 5 kez Hollanda'ya gol attı.

Burak Yılmaz, 28.03.2015 tarihinde Hollanda ile deplasmanda oynanan Euro 2016 eleme maçında bir gol atarken ayrıca 06.09.2015 tarihinde Konya'da oynanan ve 3-0 galip bitirdiğimiz maçta da bir gol kaydetmişti. Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında ise hat-trick yapmıştı.

1980'den sonra Hollanda'ya hat-trick yapan ilk oyuncu oldu

Hollanda karşısında 4-2 kazanılan maçta üç gol birden atan Burak Yılmaz, 1980 yılında Almanya adına Hollanda'ya hat-trick Klaus Allofs'un ardından Portakallara tek maçta 3 gol atan ilk isim olmuştu. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu (5 gol) unvanını almıştı.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr