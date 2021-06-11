Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçti

İtalya ile Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında karşılaşacak olan Türkiye'de Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan tarihe geçtiler.

EURO 2016'da kadroda bulunan üç milli yıldızımız, karşılaşmada forma şansı bulmaları halinde milli takım tarihinde iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcular oldular.

Öte yandan, bir önceki turnuvada gol atma başarısı gösteren Burak Yılmaz ve Ozan Yufan bu karşılaşmada rakip ağları havalandırırlarsa iki farklı turnuvada gol atan ilk futbolcular olarak tarihteki yerlerini alacaklar.







