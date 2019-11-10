Burak Yılmaz geri dönüyor

Süper Lig’in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet... UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste alınan 3 yenilginin ardından Braga deplasmanına birçok as oyuncusunu götürmeyen ve lig maçını düşünen Siyah-Beyazlılar, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Son 4 lig maçında hanesine 10 puan yazdırarak ivme yakalayan ve zirveyle arasındaki puan farkını indirerek yarışta iddialı konuma gelen Beşiktaş, Denizlispor karşısında hata yapmak istemiyor.

4 isim daha formasına kavuşuyor

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Santos, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Kara Kartal’da sakatlığı geçen; Georges-Kevin N’Koudou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Yukatel Denizlispor maçında görev alabilecek. Bu arada, hafta içindeki Braga maçında kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Teknik ekip, bu akşamki mücadeleyle as kadroya geri dönüş yapıp 11. haftayı da galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.