Burak Yılmaz geri döndü!

Beşiktaş’ın en önemli gol silahı olan Burak Yılmaz, Udinese ile oynanan hazırlık maçında sağ ayağından sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Burak’ın yokluğunda Siyah-Beyazlılar gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Tecrübeli forvet sonunda formasına kavuştu. Yıldız golcü, dün Başakşehir karşısında bu sezonki ilk resmi maçına çıktı. Burak, uzun süre sonra ilk kez sahaya çıkmasına rağmen, dün takımının en iyilerinden biri oldu. Beşiktaş’ın etkisiz kaldığı dakikalarda bile tek başına Başakşehir savunmasını zorladı. Burak Yılmaz, kendisine yapılan penaltıda topun başına geçti ve 84. dakikada takımına puanı getiren golü attı.

Başakşehir’i affetmiyor

Burak Yılmaz, tam anlamıyla İstanbul ekibinin belalısı olmuş durumda. Tecrübeli oyuncu, Başakşehir’e karşı sahaya çıktığı son 9 lig maçında tam 10 kez fileleri havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı.

"Sabırlı olunmalı"

Burak Yılmaz, Başakşehir maçının ardından hem kendi performansını değerlendirdi hem de taraftara çağrıda bulundu. Tecrübeli futbolcu şunları söyledi: İlk maçıma çıktım. Erken döndüm çünkü bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Gol attım ama yeterli değil. Fizik olarak hazır değilim. Yine de gol atmak moral oldu. Maçta rakibimiz daha iyi oynadı ancak son 10 dakika oyun bize döndü. Yeni bir tarzımız var, adapte olmaya çalışıyoruz. Kendi seyircin tarafından protesto edilmek üzücü. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biraz sabretsinler, özlenen Beşiktaş’ı ilerleyen haftalarda göstereceğiz.



