Beşiktaş'tan ayrılan yıldız oyuncu Burak Yılmaz, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Sosyal medya hesabından Fransa'ya gittiğini belirten bir paylaşımı yaptı. Uçakta iken görüntüsünü paylaşan 35 yaşındaki golcünün Fransız ekibi ile iki yıllık anlaştığı gelen bilgilere arasında. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Burak Yılmaz, Lille takımında forma giyecek 3. Türk isim olacak



