Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak derbide Lens ile kapıştı, Burak Yılmaz attığı 2 gol ile yıldızlaşarak, 3-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Bitime 2 hafta kala, 1 maç eksiği bulunan takipçisi PSG'nin 4 puan önünde yer alan Lille, son 2 haftada iddiası kalmayan Saint-Etienne ve Angers ile kozlarını paylaşacak. Christophe Galtier'in öğrencileri, 2 maçını da kazanırsa rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın tarihindeki 4. şampiyonluğunu ilan edecek.

'Heykelini dikeceğiz'

35 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asist ile ortaya koyduğu müthiş futbol sonrasında Lille şehrinde adeta yerel kahraman ilan edildi. Lille Belediyesi, "Böyle giderse heykelini dikeceğiz" dedi. Fransız basınından RMC Sport da, "Şampiyonluğa yakın olan Lille, 2 gol atan Burak Yılmaz’a teşekkür edebilir" ifadelerini kullanırken, L'Equipe gazetesi, "Lille, Yılmaz’ın 2 golüyle Lens’i yendi ve liderliğini korudu" başlığını attı. Le Figaro ise "Lille onun sayesinde Fransa şampiyonluğuna doğru ilerliyor" derken, Le Monde, "Dördüncü şampiyonluğa götüren bu trende lokomotifin adı Burak Yılmaz" dedi.