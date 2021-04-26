Fransa’da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34’üncü haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon’a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.

L’Equipe: Kral Burak

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, milli oyuncunun Lyon karşısında sergilediği performansa internet sitesinde geniş yer ayırdı. Milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanılırken, "Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı" denildi. Ayrıca Burak Yılmaz, aldığı 9 puanla L’Equipe tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçildi.









RMC Ssport: Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı

RMC Sport ise Lille’in önemli bir galibiyet aldığını vurgulayarak, "Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz’ın iki golüyle bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışında kontrolü yeniden devraldı" ifadelerine yer verdi.









France Football: Lider, Golcü, Pasör, Ağabey, Kral Burak Yılmaz

France Football ise Lille’in 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirmesine dikkat çekti. Burak Yılmaz’ın performansıyla "alevler içinde yandığını" vurgulayan spor dergisi, "Ne oyuncu ama! Tek başına Lille’i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla" ifadelerini kullandı.









Foot Mercato: Herkes Kahraman Burak Yılmaz'ın Önünde Eğiliyor

Foot Mercato ise maçta 2 gol atan Burak Yılmaz’ın maçın adamı olduğu vurgulayarak, "Lille’ kahramanının ayağından bulduğu iki golle 3-2 kazanmayı başardı" cümlesine yer verdi.





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Galtier: Burak şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise maçın ardından Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Milli oyuncunun takım için itici güçlerden biri olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz, Türkiye’de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu. Büyük kulüplerde oynadı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Kararlıydı. PSG, Monaco ve Lyon’da fark yaratan hep ön alan oyuncuları. Bu gece burada da fark yaratan ön alan oyuncularıydı" dedi.