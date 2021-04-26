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Burak Yılmaz Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Lille'nin 3-2 kazandığı Lyon maçında gösterdiği 2 gol bir asistlik performansıyla haftaya damga vuran milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa'nın önde gelen yayın kuruluşu L'equipe'in belirlediği haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışı veren Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz haftaya damgasını vurdu.

Milli futbolcumuz Lille'in deplasmanda Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta 2 gol 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Burak'ın bu başarısına Fransız basını da kayıtsız kalmadı. Fransa'nın önde gelen yayın kuruluşu L'equipe'in belirlediği haftanın ilk 11'inde Burak Yılmaz'a da forvette Moffi ve Mbappe ile yer verdi. 


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Galtier de haftanın teknik direktörü

İlk 11'de ayrıca Lille'nin bir başka futbolcusu Reinaldo da kendisine yer bulurken Fransız ekibinin çalıştırıcısı Galtier, haftanın teknik direktörü seçildi.


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ÖZET | Lyon - Lille maç sonucu: 2-3


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