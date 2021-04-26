Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışı veren Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz haftaya damgasını vurdu.

Milli futbolcumuz Lille'in deplasmanda Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçta 2 gol 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Burak'ın bu başarısına Fransız basını da kayıtsız kalmadı. Fransa'nın önde gelen yayın kuruluşu L'equipe'in belirlediği haftanın ilk 11'inde Burak Yılmaz'a da forvette Moffi ve Mbappe ile yer verdi.









Galtier de haftanın teknik direktörü

İlk 11'de ayrıca Lille'nin bir başka futbolcusu Reinaldo da kendisine yer bulurken Fransız ekibinin çalıştırıcısı Galtier, haftanın teknik direktörü seçildi.







