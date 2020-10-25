Burak Yılmaz Fransa'da gol krallığına ortak oldu
Lille takımının 8.haftada deplasmanda oynadığı Nice mücadelesinde de gol atan Burak Yılmaz böylece üst üste 4 haftada da gol atmayı başarmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu
Burak Yılmaz, Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu
Listede ilk sırada 6'şar gol atan Mbappe, Nianne ve Boulaye Ba yer alırken 4'er gol atan oyuncular arasında Burak Yılmaz dışında Ben Yedder, Depay, Kakuta gibi isimler yer aldı. Burak Yılmaz bir çok önemli yıldızı geride bırakmayı başardı