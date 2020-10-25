Burak Yılmaz, Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu

Listede ilk sırada 6'şar gol atan Mbappe, Nianne ve Boulaye Ba yer alırken 4'er gol atan oyuncular arasında Burak Yılmaz dışında Ben Yedder, Depay, Kakuta gibi isimler yer aldı. Burak Yılmaz bir çok önemli yıldızı geride bırakmayı başardı



