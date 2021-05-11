Fransa Ligue 1'de Lille formasıı altında sergilediği performansla takımını zirvede tutan milli yıldızımız Burak Yılmaz'a bir büyük onur daha... Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de Yılın Oyuncusu Ödülü adayları arasında gösterildi.

Burak Yılmaz, ödül için belirlenen beş adaydan biri olmayı başardı. Diğer adaylar PSG'nin süperstarları Neymar ve Kylian Mbappe, Olympique Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay ve Monaco'nun golcüsü Wissam Ben-Yedder olarak açıklandı.

35 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Lille forması altında Fransa Ligue 1'de çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol atarken 5 de asist yaptı.



