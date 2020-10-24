Burak Yılmaz: Bu yaşta bir meydan okuma ihtiyacı gerekti

Bu sezon Fransa Ligi'nde fırtınalar estiren Lille'de başarılı bir sezon geçiren golcü oyuncu Burak Yılmaz Lille Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa'ya transferi, adaptasyon süreci, Yusuf Yazıcı'nın son durumunu ve takımdaki gelişmelerle ilgili çok samimi açıklamalar yaptı.

"Buraya alıştım kendimi çok iyi hissediyorum"

3 aydır buradayım. Bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oluyorlar. Beni iyi hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk ay biraz zorlandım. Türkiye ile burası çünkü çok farklı. Mantalite farkı var, oyun tarzı farkı var. Ama onu hemen atlattım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Bunda bütün takım arkadaşlarımın payı var.

"Meydan okuma ihtiyacı gerekti"

Açıkça söyleyebilirim. Ailem geçen hafta geldi. İki tane kızımla eşim geçen hafta gelebildi. Hala otelde kalıyorum ve pazartesi günü eve gideceğim. En büyük zorluk bu. Sahanın içine gelince tarz farklılıkları var. Ama futbolun dünyada dili tek. O yüzden çok çabuk kısa süre içinde orta yolu bulduk ve siz de gördünüz adapte oldum.

Beşiktaş 'ta kaptandım. Bütün ailem ve bütün arkadaşlarım İstanbul'da. 2 yıl kontratım vardı. Çok şükür iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta bir meydan okuma ihtiyacı gerekti ve Luis Campos beni ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması yetti. Şuan için ben de o da bu projeye dahil olduğum için doğru yaptığımızı düşünüyoruz.

Yusuf ve Zeki ile konuştum. Kulüp için çok güzel şeyler söylediler. Onların kendilerini burada iyi hissetmeleri de önemliydi. Tabi ki onlarla konuştum ve verdiğim kararda etkili oldular.

Sözleşme konusu tabiki teknik konu. Çok büyük miktarda Beşiktaş'tan alacağım vardı. Kontrat olarak onlara çok yük oluyordu. Ödemede çok zorlanıyorlardı. O yüzden free olarak gerçekleşti transferim.

"Hayatımda hep üst düzey oynadım"

Ben 35 yaşındayım. Benim böyle bir maceraya atılmam insanlara sürpriz olarak gelebilir. Ama taraftarlar açısından sürpriz gelmiştir. Bu zamana kadar hep hayatımda üst düzey oynadım. Şuanda da daha üst düzeyde oynamayı düşünüyorum. Dünyada en büyük yıldızlara baktığınız zaman yaşları hemen hemen benimle aynı. Tabi yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Ama dünyanın en önemli yıldızlarına baktığınız zaman bu yaşlarda bize oynamayı öğrettiler. İyi yaşamakla, iyi yemek, iyi uyku iyi bir aileyle bu düzeyde oynamaya devam edebiliyoruz. Bu beni tanıyanlar için sürpriz değil, taraftarlar için sürpriz olmuş olabilir.

"Yusuf'un böyle bir maça ihtiyacı vardı"

Tam da Yusuf'a gerekli olan şey bu maçtı. Sakatlıktan dönmeye çalışıyordu. Çok iyi döndü. Özgüveni için böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Perşembe akşamı özgüvenini de yakaladığını düşünüyorum. Çok daha iyi olacak.

Janathon David'in sadece bir gole ihtiyacı var. Ondan sonra eminim gerisi gelecektir. Onun gayretini, onun çalışmasını ve emeğini görüyorum. Gole de çok az kaldı onu görüyorum. Takımı için çalışan karakterli bir oyuncu. Her forvetin başına böyle şeyler gelebilir. Bu zamanlarda sadece bir gole ihtiyacı var. Kafayla, ayakla fark etmez sonrası gelecek. Ona çok güveniyorum. Bu dönemleri her forvet yaşar. Yaşamadım diyen yalan söyler. Bu zamanlarda herkesin o arkadaşa yardımcı olması gerekiyor.

Futbolda abilik rolünü uzun zamandır aldığım için burada sıkıntı yaşamıyorum. Ama benim asıl işim sahaya çıkıp gol atmak. Abilik rolü derken asıl işimi unutmamız gerekiyor. Futbol günlük sonuçlardan ibaret. Dün ya da bugün yok.

"Hocamız bir adım geliyorsa ben ona koşuyorum"

Hocamız geldiğim günden beri bana yardımcı olmaya çalışıyor. Tamamen ne istediğini bana anlatmaya çalışıyor. O bana bir adım geliyorsa ben ona koşmaya çalışıyorum. Bu ilişki sayesinde bu adaptasyon sürecini anlattım. Türkiye ve Fransa'da bir tarz farkı var. Bunu da hocayla net bir şekilde konuşarak anlaştığımızı düşünüyorum. Tabi ki daha çok öğreneceğim var. Daha eksiklerim var. Bu konuları iletişimle kolayca atlatacağımızı düşünüyorum.

Saha dışında sakinim, babayım! Ama saha içinde idman maç fark etmez. Kaybetmekten nefret ederim. Bazen hakeme ve arkadaşlarımızla hararetli tartışmalar oluyor. Ama bu tamamen kazanmak adına. Tamamen takımımızın galibiyeti adına. Sahanın içine girdiğim anda bambaşka bir adamım...























