Burak Yılmaz bu kez galibiyeti getiremedi

Bu sezon Fransa'da Lille formasıyla gollerini sıralayan Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçımız olan Hollanda karşılaşmasındaki performansıyla tüm Avrupa'yı kendisine hayran bırakmıştı. Portakallar'a karşı 4-2 kazanılan mücadelede hat-trick yapan Burak, Norveç maçını boş geçse de Letonya önünde golünü attı. İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Kral, 52. dakikada Mert Müldür'ün ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyonda penaltıdan 3. golümüzü attı.

3 maçta toplamda 4 gol

66. Milli sınavında 28. kez fileleri sallayan 35 yaşındaki forvetimiz, 79'da rakibimizin skoru 3-3'e getirmesinden sadece 1 dakika sonra Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içerisinde galibiyeti getirecek gole çok yaklaştı ama kötü bir vuruşla topu auta yolladı. 90 dakika boyunca Letonya kalesine 4 şut çeken Ay-Yıldızlılar'ın kaptanı, sadece penaltıda hedefi buldu ve elemelerdeki ilk 3 maçta gol attı.