Burak Yılmaz Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılığıyla ilgili "kariyerimin son döneminde bu teklifi değerlendirmek istedim" dedi. Milli futbolcu, Fransa'nın Lille takımıyla ilk antrenmanına 1 Ağustos'ta çıkacak.

24 Temmuz 2020, Cuma 19:26 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Burak Yılmaz kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini NTV'ye anlattı.

"Lille'den teklif aldığım için mutluyum" diyen Burak Yılmaz, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi. 

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tesislerde veda etti.

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