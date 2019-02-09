Burak Yılmaz Beşiktaş formasıyla 4130 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 12 yıl sonra geri döndüğü takımında Bursaspor ağlarını sarsarak, siyah-beyazlı forma altında tam 4130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 20:17
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Burak Yılmaz Beşiktaş formasıyla 4130 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 12 yıl sonra Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu Beşiktaş forması altında son golünü 20 Ekim 2007 tarihinde Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti. Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı karşılaşmada takımı adına 1 gol atan Burak, devre arasında Manisaspor'a gitmişti. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan ve ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan golcü oyuncu, karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu ve Beşiktaş forması altında tam 4130 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Haberin fotoğrafları için tıklayınBurak Yılmaz Beşiktaş taraftarıyla barıştı! Büyük destek...

Beşiktaş'a 12 yıl sonra dönen tecrübeli golcü için bir de sürpriz hazırlanmıştı. Burak'ın attığı golün ardından stadyum hoparlöründen Yeni Türkü'nün 'Aşk yeniden' şarkısı çalındı. Gol sevincinin ardından tribünlere koşan yıldız golcüyü taraftarlar da bağrına bastı. 

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