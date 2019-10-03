Burak Yılmaz Avrupa sahnesine dönüyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, yeni sezon öncesinde Avusturya’da Udinese’yle yapılan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı. Sağ ayağındaki sorun sebebiyle takıma Başakşehir mücadelesiyle geri dönüş yapan Burak, bu müsabakada takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bu maçın ardından Trabzonspor karşısında da görev yapan tecrübeli oyuncu, bu kez suskun kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda çıktığı Bratislava mücadelesinde forma giyemeyen Burak, Avrupa’ya bu akşam geri dönecek. 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Wolves’la oynanacak zorlu oyunda takımın gol yükünü sırtlayacak.

Hocasıyla görüştü...

Abdullah Avcı’nın yeni sistemine ayak uydurmaya çalışan ‘Kral’ lakaplı futbolcu, takım arkadaşlarından maç boyunca alacağı destekle İngiliz ekibi karşısında takımına 3 puanı getiren isim olmayı hedefliyor. Dev mücadele öncesinde oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı’nın, başarılı isme kendisine duyduğu güveni aktardığı bildirildi.

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MİNİ YORUM (ORHAN YILDIRIM)

Final karşılaşması...

Lig ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta yönetim seçime gitme kararı almıştı. İstifası gündemde olan Abdullah Avcı ise biraz daha zaman ve destek istiyor. Bu anlamda Wolverhampton ve Alanya maçları belirleyici olacak. Grubun ilk maçında Bratislava’dan puansız dönen Kartal için bu akşam ki karşılaşma final niteliği taşıyor. İngiliz ekibi için de aynı durum geçerli. Puansız iki takımın mücadelesi grubun kaderini çizecek. Avcı’nın bir türlü oturmayan sisteminde yine işi zor. Sahaya sürülecek kadro ve sonradan yapılacak hamleler de önemli. İngiliz temsilcisi çok hızlı atağa kalkıp, direkt kaleye iniyor. Sadece kanatları değil, orta alanı da işliyor. Beşiktaş, orta sahada üstünlük kuramaz ise büyük hayal kırıklığı yaşar. Tükenmişlik sendromu içinde olan oyuncuların ne derece motive olduklarını bilemiyoruz. Tek bildiğimiz Avcı’nın bu geceki performansı sonucu belirleyecek.