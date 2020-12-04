Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lille'in evinde Sparta Prag'ı 2-1 yendi maçta iki gol birden attı. Oyuna sonradan giren deneyimli oyuncu attığı iki golle Avrupa Kupalarında 2014 yılından sonra ilk kez fileleri havalandırmış oldu Burak Yılmaz toplamda Avrupa Kupalarında 13 gole ulaştı

Burak Yılmaz 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray takımında görev yaparken önce Anderlecht ardından da Arsenal'a karşı gol atmıştı. 2012-13 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atıp tarihi bir performans sergileyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü 2011-12 sezonunda Trabzonspor'da oynarken PSV'ye atmıştı

2011-12 Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 1 gol

2012-13 Galatasaray Şampiyonlar Ligi 8 gol

2014-15 Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2 gol

2020-21 Lille UEFA Avrupa Ligi 2 gol