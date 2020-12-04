Burak Yılmaz 2014'ten sonra bir ilk yaşadı
Burak Yılmaz, Lille'in evinde Sparta Prag'ı 2-1 yendi maçta iki gol birden attı. Deneyimli oyuncu böylece Avrupa Kupalarında 2014 yılından sonra ilk kez gol atmış oldu. Burak Yılmaz toplamda Avrupa Kupalarında 13 gole ulaştı
Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Lille'in evinde Sparta Prag'ı 2-1 yendi maçta iki gol birden attı. Oyuna sonradan giren deneyimli oyuncu attığı iki golle Avrupa Kupalarında 2014 yılından sonra ilk kez fileleri havalandırmış oldu Burak Yılmaz toplamda Avrupa Kupalarında 13 gole ulaştı
Burak Yılmaz 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray takımında görev yaparken önce Anderlecht ardından da Arsenal'a karşı gol atmıştı. 2012-13 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atıp tarihi bir performans sergileyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü 2011-12 sezonunda Trabzonspor'da oynarken PSV'ye atmıştı
2011-12 Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 1 gol
2012-13 Galatasaray Şampiyonlar Ligi 8 gol
2014-15 Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2 gol
2020-21 Lille UEFA Avrupa Ligi 2 gol