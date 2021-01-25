Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Burak Süleyman, 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor’a kiralandı. Sezon sonuna kadar yeşil-siyahlı formayı giyecek olan Burak Süleyman’ın gelişi Körfez camiasında heyecan oluşturdu. 2015-2020 yılları arasında Kocaelispor formasına hizmet eden, kulübün zor günlerinde ortaya koyduğu performans ve takıma liderlik etmesiyle taraftarın gönlünü fetheden eski kaptan Burak Süleyman Kocaelispor ile şampiyonluklar yaşayan, camianın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Kocaelispor’un Antalya kampına dahil olan Burak Süleyman akşam saatlerinde kulüp başkan vekili Engin Koyun ile bir araya gelerek yeniden Kocaelispor formasını giydi ve anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe kulübünde forma giyen ve uzun yıllar boyunca kulübümüze hizmet etmiş olan Burak Süleyman ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.