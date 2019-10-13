Burak: Şampiyonayı garantilemeliyiz

Ay-Yıldızlılar’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, “Bazı maçlar var. Tamamen sonuca odaklı karşılaşmalar. 1-0’lık skorla istediğimizi aldık. Fransa’da Avrupa Şampiyonası’nı garantilemek için gerekli galibiyeti veya beraberliği alıp devam etmek istiyoruz. Maçtan sonra şehitlerimizin olduğunu öğrendik. Çok çok üzüntülüyüz. Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez ama dualarımız onlarla” diye konuştu. Bu arada Burak, son maçta çok iyi bir performans gösteren Merih için sosyal medya üzerinden, ‘Aslan’ mesajıyla paylaşım yaptı.