Burak Kızılhan: 9 yıllık bir yapılandırma anlaşmasına imza atacağız

2020 yılı Mart ayında itibaren dünyayı etkisi altına alan covid-19 sebebiyle divan kurulu üyeleriyle 1 kez görüşebildiklerini dile getiren Burak Kızılhan, "spor endüstrisinin etkilendiği bu dönemde yönetim olarak en az etkilenecek şekilde uygulamalar yaptık. Salgın sebebiyle çalışanlarımız dönüşümlü olarak ofiste çalışmalarını sürdürüyor. Neredeyse bir yıla yaklaşan bu sürede kulüp çalışanlarımız çalışmalarını aksatmadan devam ediyor. Umuyorum bu yıl her branşta kupalar kaldırdığımız bir yıl olur. Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplamda 9 yıllık bir yapılandırma anlaşmasına ilerleyen süreçte ise imza atacağız. Finansal çalışmalarımızın yanında kulübümüze gelir getirecek birçok anlaşmaya imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

"SUÇSUZLUĞUMUZ BİR KEZ DAHA YARGI NEZDİNDE KANITLANMIŞ OLDU"

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda sözde şike davasında eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerin şike ve teşvik suçlarından beraat ettiğini hatırlatan Burak Kızılhan, "Her ne kadar Yargıtay süreci devam etse de suçsuzluğumuz bir kez daha yargı nezdinde kanıtlanmış oldu. 10 yıla yakın süren bu süreçte camiamızın gösterdiği duruş ve FETÖ'ye ördüğü duvar hiçbir zaman unutulmayacak. Kasım ayı tüm Türkiye'de olduğu gibi kulübümüzde de çok önemli bir günü içinde barındırıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Öndermiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım'da stadyumumuzda tüm çalışanlarımızın katıldığı büyük bir anma gerçekleştirdik. Sadece bugün, sadece bir gün değil dünya var oldukça 'biz seniz diyerek' sosyal medya hesaplarımızı Ulu Önerimizin fotoğrafları ile donattık. Bu vesile ile ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. 2020'ye damgasını vuran küresel salgın bir çok sportif organizasyonun iptal edilmesini ya da ertelenmesine sebep oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları da ertelendi. Bu yaz gerçekleşmesi planlanan oyunlara katılım hakkı için binlerce sporcu çalışıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak olimpiyatlara en çok sporcu göndermek için ise çalışıyoruz. Futbolda ise takımımız yoğun maç temposunda zirve mücadelesini sürdürüyor. 4 Ocak 2021'den itibaren ise kış transfer dönemi başladı.

Bu sene sıkışı takvimden dolayı ligin ara vermediği ancak bir yandan da transfer faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Transfer penceresinin açılmasıyla TFF'nin bu dönemde geçerli olacak harcama limitlerini duyurdu. Kulübümüzün harcama limiti; 356 milyon 433 bin 786 TL olarak açıklandı. Yüzde 15 sapma payıyla bu miktar 409 milyon 898 bin 854 TL'ye kadar ulaşıyor" diye konuştu.

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Öznur Kablo Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ve Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

VOLKAN BALLI: "MESUT ÖZİL KARANTİNA SÜRECİNDEDİR"

Fenerbahçe Futbol İdari Menajeri Volkan Ballı, geride kalan 3 aylık süreçte 13 maç oynandığını aktararak, bu maçlardan ise 9 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet alındığını ifade etti. Ligde geride kalan 20 hafta sonunda 39 puan toplandığını dile getiren Volkan Ballı, "Kasım ayında 10 futbolcu milli takımlarda görev aldı. İsmail Yüksek geri takıma çağırıldı, Attila Szalai ile ise 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. Mesut Özil kulübümüz ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmiş ve şuan karantina sürecindedir Bu transfer dönemi ve gelecek dönem ile ilgili çalışmalar devam etmektedir ve gerekli açıklamalar başkanımız ve kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)