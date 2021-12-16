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Burak Kapacak'a talip var!

Göztepe, genç yıldız Burak Kapacak'ı ara transfer döneminde kiralamak için Fenerbahçe ile temasa geçti.

16 Aralık 2021, Perşembe 08:01 Son Güncelleme:
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Burak Kapacak'a talip var!

Fenerbahçe , sezon başında genç yıldızı Fransız ekibi Bordeaux’nun elinden kapmıştı. Hızlı bir operasyonla kadroya katılan Burak Kapacak konusunda taraftarın beklentileri büyüktü. Ancak Vitor Pereira, 21 yaşındaki öğrencisine 1 dakika bile süre vermedi! Burak, ligde 16 maçın 10’unda kadroya bile alınmadı.

Göztepe , genç yıldızı ara transfer döneminde kiralamak için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak yönetim, şu anda bu konuda karar veremeyeceklerini belirtip, İzmir ekibinden beklemelerini istedi.

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