Fenerbahçe , sezon başında genç yıldızı Fransız ekibi Bordeaux’nun elinden kapmıştı. Hızlı bir operasyonla kadroya katılan Burak Kapacak konusunda taraftarın beklentileri büyüktü. Ancak Vitor Pereira, 21 yaşındaki öğrencisine 1 dakika bile süre vermedi! Burak, ligde 16 maçın 10’unda kadroya bile alınmadı.

Göztepe , genç yıldızı ara transfer döneminde kiralamak için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak yönetim, şu anda bu konuda karar veremeyeceklerini belirtip, İzmir ekibinden beklemelerini istedi.