Burak Kapacak’a Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan resmi teklif yok

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da Burak Kapacak’ın durumu halen belirsizliğini koruyor. Sergilediği performansla Türkiye’de birçok takımın dikkatini çeken, bir dönem Trabzonspor’un yoğun şekilde istediği, halen de transfer listesinde yer aldığı bildirilen 20 yaşındaki futbolcu için beklenen teklif gelmedi.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile de adı anılan Burak Kapacak için Bursaspor Kulübü’ne resmi teklifin henüz ulaşmadığı öğrenildi. Çeşitli aracılıklarla genç futbolcunun nabzının yoklandığı belirtilirken, Burak’ın Avrupa’da bir kulübe gitmek istediği de konuşuluyor.

Bursaspor Kulübü, belirlendiği ücreti veren bir takım olmazsa Burak Kapacak’ı en az yarım sezon daha elde tutmayı planlıyor.

Barış Yalım / BURSA (İHA)