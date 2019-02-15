Burak Gören: 'Tarih tekerrür edebilir'

34. Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmaya hazırlanan Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Gören’e, Türkiye Kupasını Türk Telekom takımının daha önce 2007-2008 sezonunda kazandığı ve bu maçlarında Ankara’da oynandığı hatırlatılarak, “Tarih tekerrür eder mi?” sorusu soruldu. Türk Telekom Başantrenörü Gören de, “Fenerbahçe Beko takımı teknik içerik olarak çok önemli bir takım. Siz onlara önlem alsanız dahi onlar saha içinde değişim gösterebilir. Kendi sahamızda, Ankara’da oynayacağız. Fenerbahçe taraftarının da maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tarih tekerrür edebilir. Son iki senedir canlanma dönemindeyiz. Bu tekerrür bugün olmasa da yarın mutlaka olacaktır” ifadelerini kullandı.

Turnuvayla ilgili Gören, “Bildiğiniz gibi biz geçen yıl TBL’den yükselmiş bir takımız. Telekom’un tarihinde çok önemli başarılar var fakat son 10 yıldır isteneni gerçekleştiremedik. Geçen yıl TBL Şampiyonu olarak bu sene Süper Lig’deyiz ve ilk 8 arasına da girmeyi başardık. Buraya Galatasaray’ı yenerek geldik. Fenerbahçe Beko takımı sadece ligimizin değil EuroLeague’de domine eden bir takım. Karşımızda hem çok değerli bir koç hem de çok kaliteli bir takım var. Bu turnuvanın Ankara’da oynanması bizim için çok önemli. Yarın ben salonun dolu olmasını bekliyorum. Tabii ki öncelikli olarak yarın ki maçı düşünüyoruz, yarın kazanabilirsek sonrasında final maçıyla ilgili konuşabiliriz. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Türk Telekom takım kaptanı Kaya Peker ise, “Oynayabileceğimiz en zor ekibe karşı oynayacağız. Maçın 30-35 dakikasında üst düzey basketbol oynayabiliyorlar. Hem hücumu hem savunmayı çok iyi yapmalıyız. Fenerbahçe’yle yarı final oynamak bizim için bir gurur ve başarıdır” ifadelerini kullandı.