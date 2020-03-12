Burak Gören: "Son 4’e kalmak istiyoruz"
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, sezon başında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ama toparlayarak başarılı sonuçlara imza attıklarını dile getirdi.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Sompo Sigorta’nın Fenerbahçe Beko ile sert bir maç yaparak karşılarına çıktığına dikkati çeken Gören, "Rakibimizin yorgun olacağını biliyorduk. Zorlu sürecin ardından gerçeğin hayale dönüşmesi gurur verici. Son 4’e kalmak istiyoruz." diye konuştu.