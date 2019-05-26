Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başında "çok ciddi bir basketbol takımı kurduklarını" dile getiren Gören, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim için ligin son maçı olabilecek bir karşılaşmada tribünlerin inanılmaz bir desteğiyle kazandık. Ankara’da basketbolu yaşatmak için biz de var olmaya çalıştık. Fenerbahçe ile beşinci maçı oynadık. Özellikle Türkiye Kupası’nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk."

"Sahadaki şartlar eşit olduğu takdirde Fenerbahçe’yi yenebileceğimizi biliyorduk." ifadesini kullanan Gören, "Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul’da neyle karşılacağımızı çok iyi biliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.