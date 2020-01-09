Burak Gören: İlk 2’de olabilme şansımızı devam ettirdik

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 10. haftasında 92-83 kazandıkları Lietkabelis maçıyla grubu ilk 2’de bitirme şanslarını sürdürdüklerini söyledi.

Gören, Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maça biraz tedirgin başladık. Çünkü bu maç bizim için çok önemliydi. Grupta ilk 2 sırayı almaya çalışıyoruz. Bu galibiyetle grubumuzdan çıkma avantajımızı korurken, kalan son dört maçta aynı şekilde ilk 2’de olabilme şansımızı da devam ettirdik." dedi.

Mevcut gruplar içinde en sert ve en zor grupta yer aldıklarına dikkati çeken Gören, "Litvanya takımını tebrik ederim. Haftalardır çok iyi basketbol oynuyorlar ve ciddi çıkıştalar. Bundan birkaç gün önce liglerinde son derece önemli bir takımı yendiler. Hücumda ve dış basketlerde çok etkili olan bir rakipti." değerlendirmesini yaptı.

Gören, ilk yarının sonunda savunmada yaptıkları baskıyla rakiplerinin düzenini kırdıklarını belirterek, "Hücumda da topu daha iyi paylaşarak istediğimiz basketbolu oynadık. İkinci yarının başında yine biraz sıkıntılı başladık ama ondan sonra özellikle içeri indirdiğimiz toplarla hücuma çıkarak önemli avantaj yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa’da yollarına devam ettiklerini hatırlatan Gören, "Sene sonuna kadar adım adım bütün hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Haftaya burada çok önemli bir maç olacak. İspanya’nın çok önemli bir takımı geliyor. Ankara’daki tüm basketbol seyircisini buraya bizi desteklemeye bekliyorum." diye konuştu.