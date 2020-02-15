Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Ankara'da oynanan maçta Türk Telekom'u 83-81 mağlup etti ve finalde Darüşşfaka Tekfen'in rakibi oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom’un başantrenörü Burak Gören maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Final şansını belki de kupa şansını çok küçük şeylerle kaybettik." diyen Gören, "Geçen sene de son dörde kalıp yarı finalde yine Fenerbahçe ile oynamış ve aynısı başımıza gelmişti. Bir defa şunu söylemek istiyorum. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bir defa Fenerbahçe gibi büyük ve çok kapasiteli bir takıma karşı çok iyi bir oyun ortaya koydular. Skor üstünlüğü de hep bizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik." ifadelerini kullandı.

Ankara’ya bir kupa getirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını için olduklarını kaydeden Gören, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna gerçekten çok yaklaşmıştık. Ama Türk Telekom basketbol adına böyle mağlubiyetlerden sonra olumlu tarafından da bakmak lazım. Ligde ikinci senemiz. İkinci senede Türkiye Kupası’nda yarı final oynuyoruz. Finale kalmayı son toplarla kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Bundan sonra kazanmaya çalışacağız."