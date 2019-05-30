Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'ya 92-59 mağlup olarak Play-Off'a veda eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, müsabakayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Beko'nun net bir galibiyet aldığını dile getiren Burak Gören, "Bugün enerjik oynayamadık. Geçen hafta bu sahada çok fazla eforla oynadık. Kazanma noktasına gelip, kazanamamıştık. Ankara’da kaliteli bir maç oynadık ve kazandık. Ancak buraya enerji ve fizik olarak gelemedik. Fenerbahçe Beko’yu yenmek için enerjik, tempolu ve savunma direnciniz yüksek oynamanız gerekiyor. Fenerbahçe Beko ikinci çeyreğin ortasından itibaren istediği basketbolu oynadı ve net bir galibiyet aldı." şeklinde görüş belirtti.

Son çeyrekte oyuncular arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Gören, "Gergin bir seri oldu. İlk iki maç daha gergin bir atmosferde oynanmıştı. Oyuncular arasında böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe kendi seyircisiyle bütünleşti ve net bir galibiyet aldı. Bu sezon üç kulvarda oynadık. Kulübüm adına güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.