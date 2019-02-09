Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Japan'e 85-67 mağlup olan Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Beşiktaş Sompo Japan’ı kutlayarak başlayan Gören, "Sert ve kararlı oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Bütün maç arkadan takip ediyor olmak kolay değil. Belli dönemlerde farkı azaltsak da hücumlarda kötü tercihler yaptık. Beşiktaş Sompo Japan, net bir galibiyet aldı. Bizim de düzeltmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.