Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elmas, "Yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenlediği basın toplantısında, aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından başkan adaylarından Burak Elmas sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Fatih Terim'e desteğini yineleyen Elmas şunları kaydetti:

"Az önce Sn. Mustafa Cengiz 1 Haziran 2021 itibari ile Sn. Fatih Terim ile çalışmayacağını, ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini açıkladı.

1 Haziran'dan itibaren, yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim.

Daha önce yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır."



