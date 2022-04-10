Burak Elmas'tan Fenerbahçe derbisi öncesi işi bitirmiş! Seçim çalkantıları ile Fenerbahçe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar ile ilgili İspanya basınından flaş bir haber geldi. Genç isim Galatasaray ile anlaştığı açıkladı.

BURAK ELMAS GİDER AYAK GALATASARAY'A TRANSFER YAPTI

Meksikalı sağ kanat oyuncusu Bryan Lozano, ESPN'e verdiği röportajda, Galatasaray'da 1 ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların deneme süresi 14 Nisan tarihinde başlayacak.

BRYAN LOZANO'NUN KARNESİ

Mexica Ligi'nde bu sezon 22 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 22 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı sundu. (Akşam)