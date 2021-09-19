Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası bazı oyunculara gösterilen tepkinin ardından kulüp sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yaptı ve destek çağrısında bulundu.

Başkan Burak Elmas, "Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var."

"Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasaray'ımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır

Camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissettirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme beceresi gerektirir" ifadelerini kullandı.







