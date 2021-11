Burak Elmas: Türk futbolunu ileri götürmeliyiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle;

Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri

Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor. Kabulleri için teşekkür ediyorum.

Türk futbolunu ileri götürmeliyiz

Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz. Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir. Bunun olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Bunlarla Galatasaray olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın başkanın bu konuda yapacağı her türlü pozitif hamlede Galatasaray olarak eksiksiz destek vereceğiz.

Birtakım standart dışı uygulamalar...

Yönetim kurulundan arkadaşlarımız da beIN SPORTS'u ziyaret ederek maçla ilgili, birtakım standart dışı uygulamalarla ilgili rahatsızlıkları iletip, gerekli bilgileri almak üzere gittiler. Bu akşam bu bilgiler de yönetim kurulunda elimize ulaşacak.