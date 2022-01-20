Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün, "Muslera iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile sezon sonunda yollarımızı ayıracağız" dediği iddia edilmişti. Gün bu minvalde bir açıklama yapmadığını söylese de bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve Sarı-Kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

İkinci yarıda kulübe arkasına geçti

Bugün de Süper Lig 'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, Başkan Burak Elmas ile sakatlığı devam eden kaptan Fernando Muslera mücadeleyi beraber izledi. Bu görüntü de Cim Bom'da, Uruguaylı kaleci ile yola devam edileceği şeklinde yorumlandı. Muslera'nın ikinci yarıda kulübe arkasına geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Campos'tan yararlanılmak isteniyor

Öte yandan dün Cim Bom'la görüşmek için İstanbul'a gelen futbol adamı Luis Campos da Burak Elmas'ın yanında mücadeleyi takip etti. Galatasaray'ın, sportif direktörlük olmasa da farklı bir pozisyonda Campos'un fikir ve önerilerinden yararlanmak istiyor.

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