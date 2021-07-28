Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Türk futbolunun genel sorunlarını pandemiye veya yabancı kuralına indirgememek, ortadaki ciddi problemler adına hep beraber acil çözümler bulmak gerektiğini belirtti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"Şunu kabul edelim ki Türk futbolu, ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi veya yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz"

"Kısa bir süre önce yönetime geldik. Gördüğüm şey şu; problemler, kişisel ilişkilere zimmetlenmiş durumda. Çözülememiş, süregelen kronikleşmiş birçok sorun var"

"Kulüpler Birliği, son dönemde özellikle birlikte hareket ederek Türk futbolunun sorunlarını açık şekilde dile getirdi"

'Kimseyle kavgamız yok'

"Galatasaray Spor Kulübü olarak kimseyle kavgamız yok ama çözümlerle ilgili çok ciddi bir irademiz var"

"Bütün irademizi, bütün kulüplerimiz için bütün çözümlerin arkasına koymaya devam edeceğiz. Aslında ne istiyoruz? Rekabeti sahaya indirmek istiyoruz. Bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bunu sağlamasını istiyoruz. Bugün aramızda adaletten yana şikayeti olmayan kimse yok. Şu anda dile getiremeyebilirler ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlarımız bile var böyle düşünen"

"Biliyorsunuz Kulüpler Birliği olarak sorunlar dile getirildi. Bu sorunlar, sadece Süper Lig takımlarının değil tüm kulüplerimizin sorunu. Bugün ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. Dün çok verimli bir görüşme yapıldı Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ile ilgili ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün problemleri de birlikte çalışarak halletmemiz lazım. Bu problemlerin acil şekilde çözülmesini bekliyoruz"

'Konuları kişisel sempatiye indirgemeyelim'

"Lütfen konuları kişilere olan husumete veya sempatiye indirgemeyelim. Sempati nedeniyle yanlışı desteklemeyi bırakalım. Türk futbolunu bu kaostan çıkarmamız lazım. Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi öncesi de futbolun kalitesi düşüyordu. Bu yeni bir şey değil"

"Kurumlardan memnun olan kulüp başkanı görmedim. Demek ki sistemde bir sorun var"

'İdare edilmesini değil yönetilmesini istiyoruz'

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun idare etmesini değil yönetmesini istiyoruz. Bizler adına yönetmesini istiyoruz"

"Birçok bakanlıkta problemlerimiz var. Bunları zaten biliyorlar. Problemler konusunda ayrışmıyoruz çözümler konusunda da ayrışmamalıyız"

"Eğer yayıncı kuruluşla bir problem varsa ve federasyonumuz bunu halledemiyorsa bizimle paylaşırsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz"

"Bugün oylayacağınız hukuk kurullarındaki değişiklik de maalesef bu seneye yetişmeyecek"

"Zaten gergin olan pandemiden çıkmış Türkiye'yi de biz kulüpler olarak daha çok germeye hakkımız yok"