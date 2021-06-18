Galatasaray 'da tüm gözler seçimli genel kurula çevrildi. Bütün çalışmaları ve projeleriyle yetkinlik sahibi bir ekiple göreve hazır olduklarını vurgulayan Burak Elmas'ın kariyeri Galatasaray taraftarı tarafından merak konusu oldu. İlk 100 gün projesiyle tüm branşları ve kulübü tekrar ayağa kaldırmak isteyen Burak Elmas, başkan olması halinde Fatih Terim'le çalışmak istediğini her fırsatta dile getirmişti. Burak Elmas, seçimde kırmızı renkli oy pusulasına sahip olacak.

Burak Elmas kimdir, serveti ne kadar? Burak Elmas nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1974’te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Halen İngiltere ve Türkiye’de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa’yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burak Elmas'ın listesinde kimler var?

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.



