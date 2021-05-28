Burak Elmas: İktidar değil Galatasaray mücadelesi

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde kulisler hareketlendi. Adayların liste verebileceği son güne girilirken, ilk adaylığını açıklayan isimlerden olan Burak Elmas da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-Kırmızılı camiadan yükselen, "Çok adaylı seçim huzur getirmez. Birleşmeler olmalı" ifadelerine katılmadığını dile getiren Elmas şu ifadeleri kullandı:

'Tüm projelere detaylı çalıştık'

"Bizim çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Klasik seçim alışkanlıklarıyla seçilmiş başkan ve yönetimlerin Galatasaray’ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek yola çıktık. 90’ın üzerinde bir ekibimiz var. Giderek büyümeye devam ediyor. Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray’ı aydınlık bir geleceğe taşımak için hazırlıklarımız tamam. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz"

'10 sene hata lüksü yok'

"Hızlı karar alırken hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray’ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmesi mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşünceleri anlayarak 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır."

'Kadın futbol takımı kuracağız'

Burak Elmas, seçilmeleri halinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nı kuracaklarını dile getirerek, "Galatasaray’ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımı’mızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da Avrupa çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.