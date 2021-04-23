Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Burak Elmas, Mayıs ayındaki seçim için kollar sıvadı ve çalışmalara hızlı şekilde başladı. Uzun süredir kapsamlı bir hazırlık süreci içerisinde olan Elmas, geniş bir ekiple temaslarına deam ediyor. Burak Elmas, güçlü bir yönetimle gelmek ve tüm kurulları da aynı şekilde güçlü organize edebilmek adına 82 kişilik bir beyin takımı oluşturmuş durumda. Özellikle yönetim kurulu konusunda son derece titiz davranan Elmas’ın ekibinde iş dünyasından çok önemli isimlerin olması bekleniyor. Başkan adayı Elmas’ın toplamda 35 milyar TL’yi yöneten bir ekip ile göreve gelmeye hazırlandığı kulislerde konuşuluyor. Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'daki tesislerin yapımı için ortaya koyduğu proje ile nasıl bir hazırlık içerisinde olduğunu göstermiş ve camiada ses getirmeyi başarmıştı.



