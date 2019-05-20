Burak durdu, Kartal durdu!

Devre arasında Trabzonspor’dan, Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılar’ı şampiyonluk yarışında adeta yeniden hayata döndürmüştü. Kısa sürede taraftarlara kendisini kabul ettiren ve takımın en önemli yıldızı konumuna gelen Burak, bu periyotta üst üste 6 maçta da fileleri havalandırırken, Kartal’ın bir anda Başakşehir ve Galatasaray’ın peşine takılmasını sağladı. 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, sonrasında gollerini atamayınca, takım da onunla beraber düşüşe geçti.

Derbiyle başladı...

İlk olarak eski takımı Galatasaray karşısında deplasmanda oynanan ve 2-0 biten maçta gol serisine nokta koyan Kral, 2-1’lik Alanya mücadelesinde de gol atamadı. Son olarak Trabzonspor’a karşı 2-1’lik yenilgide istediği pozisyonlara giremeyen 33 yaşındaki forvet etkisiz kalınca, Beşiktaş hem Şampiyonlar Ligi iddiasını noktaladı, hem de üçüncülüğü tehlikeye soktu.