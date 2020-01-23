Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası heyecanı dün Avusturya’da başladı. Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde ülkemizi temsil eden Burak Demirboğa mücadele etti. 3. grupta piste çıkan 23 yaşındaki buz patenci teknikte 34.90, artistikte 31.22 ve toplamda 66.12 puan aldı. Serbest program şansı için rakiplerini bekleyen Demirboğa, 5. gruptan gelen Fransız rakibi Siao Him Fa hata yapınca, 36 sporcu arasında 24 ismin yükseleceği serbest programa 23. sıradan kalmayı başardı.

Demirboğa kariyerinde ikinci kez bu başarıyı yakaladı. Şampiyonada bugün buz dansında, Nicole Lauren Kelly-Berk Akalın ikilisi piste çıkacak. Kelly- Akalın ikilisi, Türkiye’yi uluslararası arenada ilk kez temsil eden 2018’de pistlere veda eden Alisa Agafonova- Alper Uçar çiftinin ardından tarihteki ikinci buz dansı çiftimiz.

TSİ 14.00’te, Burak Demirboğa’nın serbest programı yarışı ise TSİ 20.30’da başlayacak. Müsabakalar TRTSpor 2’den naklen yayınlanacak.