TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Almanya SSV Ulm 1846'da forma giyen sol kanat Burak Çoban ve İsviçre’nin FC Sion takımında top koşturan Semih Ocaklı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gurbetçi transferler, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Burak ve Semih’in gelmesiyle güçlerine güç kattıklarını belirten Başkan Kestaneci, "Hem genç hem de gelecek vadeden oyuncular. Burak, 2017'de kulübümüze transfer oluyor ve yaşadığı sakatlık yüzünden forma giyemeden şehirden ayrılıyor. Şimdi ise yarım kalan işini tamamlamaya geri geldi. Gelirken de büyük fedakarlık yaptı. Semih de öyle. Hem fedakarlık yaptılar hem de çok istekliler. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

BURAK: İÇİMDE UKDE KALMIŞTI

Turgutluspor'a 5 sezon önce geldiğini ve yaşadığı talihsiz sakatlık yüzünden forma giyemediğini aktaran Burak Çoban, "O günden bu güne içimde ukde kalmıştı Turgutluspor'da oynamak. Şimdi borcumu ödemeye geldim. Nasipse yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte Turgutlusporumuzun başarısı için mücadele edeceğim" diye konuştu.

SEMİH: BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Turgutluspor'un Türk futbolunda önemli bir kulüp olduğunu söyleyen Semih Ocaklı, "Futbol kültürü olan bir takım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezonda takımımın vazgeçilmezi olmak için canla başla savaşacağım. Bana güvenen ve transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA